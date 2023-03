Lavori sulla Pontina, nuove chiusure: ecco dove e da quando (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Anas ha annunciato da tempo una serie di interventi per potenziare e riqualificare la Pontina, d’altra parte la strada statale 148 (la Pontina) è caratterizzata da elevati volumi di traffico, soprattutto nei giorni feriali e nel periodo delle vacanze estive. Trattandosi di un’arteria fondamentale per la mobilità, è altrettanto fondamentale, secondo il piano dell’Anas, che venga potenziata e riqualificata al fine di poter rispondere alle esigenze del traffico. Al via i Lavori di manutenzione idrica Il programma di interventi è lungo e articolato. Nonostante alcuni interventi siano già stati realizzati, dalla prossima settimana prenderanno il via i Lavori di manutenzione idraulica. Un’opera che interesserà il tratto compreso tra il km 15+075 e il km 17+510, sulle carreggiate in direzione Terracina e tra il km 17+800 e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Anas ha annunciato da tempo una serie di interventi per potenziare e riqualificare la, d’altra parte la strada statale 148 (la) è caratterizzata da elevati volumi di traffico, soprattutto nei giorni feriali e nel periodo delle vacanze estive. Trattandosi di un’arteria fondamentale per la mobilità, è altrettanto fondamentale, secondo il piano dell’Anas, che venga potenziata e riqualificata al fine di poter rispondere alle esigenze del traffico. Al via idi manutenzione idrica Il programma di interventi è lungo e articolato. Nonostante alcuni interventi siano già stati realizzati, dalla prossima settimana prenderanno il via idi manutenzione idraulica. Un’opera che interesserà il tratto compreso tra il km 15+075 e il km 17+510, sulle carreggiate in direzione Terracina e tra il km 17+800 e ...

