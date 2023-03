Laura Pausini si rimette la giacca di Sanremo: il look dopo 30 anni (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ stato un successo Laura30, la maratona live che Laura Pausini ha voluto regalare ai fan di tutto il mondo e che celebra i 30 anni della sua vittoria a Sanremo. L’artista e la band hanno letteralmente girato il mondo in 24 ore, per tre concerti esclusivi tenutisi a New York, Madrid e Milano. A valorizzare la sua voce, un look che è volutamente un déjà vu, con la giacca rivisitata da un maestro della moda: Giorgio Armani. La giacca di Sanremo 1993 Laura Pausini nel 1993Timida, ma con una voce indimenticabile. Laura Pausini vince Sanremo nel 1993 con “La Solitudine”, brano che parla dei suoi amori adolescenziali e che le apre le porte di una carriera ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ stato un successo30, la maratona live cheha voluto regalare ai fan di tutto il mondo e che celebra i 30della sua vittoria a. L’artista e la band hanno letteralmente girato il mondo in 24 ore, per tre concerti esclusivi tenutisi a New York, Madrid e Milano. A valorizzare la sua voce, unche è volutamente un déjà vu, con larivisitata da un maestro della moda: Giorgio Armani. Ladi1993nel 1993Timida, ma con una voce indimenticabile.vincenel 1993 con “La Solitudine”, brano che parla dei suoi amori adolescenziali e che le apre le porte di una carriera ...

