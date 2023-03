Laura Pausini senza freni | ' Mai più a Sanremo in gara | per me il Festival non è come andare al Grammy'

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tre concerti in 24 ore.ha celebrato così i suoi 30 anni di carriera. Da New York a Madrid, fino a Milano, in questi tre luoghi la cantante ha consacrato il suo successo, esploso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #LauraPausini “Ho provato sperimentazioni vocali, ho provinato alcune canzoni, una era di Mahmood. Non era il mio,… - IlContiAndrea : Il 10 marzo esce il nuovo singolo di #LauraPausini #UnBuonInizio firmato da Zanotti dei Pinguini “È il manifesto de… - AllMusicItalia : Laura Pausini conclude la maratona per i 30 anni di carriera, 3 live con tre scalette diverse in tre città di due c… - environmentJJMS : @pigeonphobiaa Jajaja Nek...xD sei solo tu ft laura pausini - bruzzese_fra : RT @lavocedellapau: Laura Pausini - la cantante italiana più famosa ed importante della storia. ?? -

Tre concerti in 24 ore.ha celebrato così i suoi 30 anni di carriera. Da New York a Madrid, fino a Milano, in questi tre luoghi la cantante ha consacrato il suo successo, esploso esattamente nella stessa data ...ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con una straordinaria serie di tre concerti in sole 24 ore . La sua incredibile 'maratona' l'ha portata da New York a Madrid, fino a Milano , in ...PH: Prandoni No,non sarà a Sanremo 2024, sicuramente non in gara. La fake news circolava da qualche giorno e si mormorava di presunte volontà di Amadeus si lavorare al coinvolgimento della cantante ...

Laura Pausini festeggia 30 anni di carriera tra New York, Madrid e Milano e riparte da zero: “Negli ultimi… Il Fatto Quotidiano

Tre concerti in 24 ore. Laura Pausini ha celebrato così i suoi 30 anni di carriera. Da New York a Madrid, fino a Milano, in questi tre luoghi la cantante ha consacrato il suo successo, esploso ...La cantante romagnola ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua trionfale vita professionale che ha raggiunto i 30 anni di carriera. Era il 1993 quando trionfava con il brano La Solitudine nella… Le ...