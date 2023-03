Laura Pausini: “Piangevo sempre, pensavo fosse tutto finito. E invece no” (Di giovedì 2 marzo 2023) È una delle artiste italiane più famose al mondo, e in sole 24 ore – tra il 27 e il 28 febbraio – si è esibita in tre concerti incredibili (all’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, al The Music Station di Madrid e al Teatro Carcano di Milano) per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Stiamo ovviamente parlando di Laura Pausini, che nella stessa notte del 1993 trionfava al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con La solitudine. Per l’occasione, la cantante ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, in cui ha raccontato la sua esperienza e le emozioni vissute in questi ultimi anni. Nel 2021 Laura Pausini è arrivata dove nessun’altra artista italiana era mai giunta: ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale con Io sì (Seen), scritta per il film La vita davanti a sé. Un momento che ... Leggi su diredonna (Di giovedì 2 marzo 2023) È una delle artiste italiane più famose al mondo, e in sole 24 ore – tra il 27 e il 28 febbraio – si è esibita in tre concerti incredibili (all’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, al The Music Station di Madrid e al Teatro Carcano di Milano) per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Stiamo ovviamente parlando di, che nella stessa notte del 1993 trionfava al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con La solitudine. Per l’occasione, la cantante ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, in cui ha raccontato la sua esperienza e le emozioni vissute in questi ultimi anni. Nel 2021è arrivata dove nessun’altra artista italiana era mai giunta: ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale con Io sì (Seen), scritta per il film La vita davanti a sé. Un momento che ...

