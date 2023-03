L'assassino di Robert Kennedy è ancora pericoloso (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - La commissione di un tribunale della California ha negato, per la sedicesima volta, all'assassino di Robert F. Kennedy di tornare in libertà vigilata. Sirhan Sirhan, 78 anni, arrestato dopo l'uccisione nel '68 del senatore e candidato presidenziale democratico, è in carcere da cinquantacinque anni. La legale di Sirhan, Angela Berry, ha tentato inutilmente di spiegare che il suo assistito ha mostrato di essere ormai consapevole di ciò che ha commesso, e gli stessi psichiatri da decenni sostengono che sarebbe altamente improbabile che Sirhan possa rappresentare un pericolo per la società. Due anni fa un altro organismo, chiamato a decidere sulla libertà condizionata, aveva votato sì, ma nel 2022 il governatore della California Gavin Newsom aveva respinto la richiesta. Berry è convinta che il nuovo organismo abbia subito ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - La commissione di un tribunale della California ha negato, per la sedicesima volta, all'diF.di tornare in libertà vigilata. Sirhan Sirhan, 78 anni, arrestato dopo l'uccisione nel '68 del senatore e candidato presidenziale democratico, è in carcere da cinquantacinque anni. La legale di Sirhan, Angela Berry, ha tentato inutilmente di spiegare che il suo assistito ha mostrato di essere ormai consapevole di ciò che ha commesso, e gli stessi psichiatri da decenni sostengono che sarebbe altamente improbabile che Sirhan possa rappresentare un pericolo per la società. Due anni fa un altro organismo, chiamato a decidere sulla libertà condizionata, aveva votato sì, ma nel 2022 il governatore della California Gavin Newsom aveva respinto la richiesta. Berry è convinta che il nuovo organismo abbia subito ...

