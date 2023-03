Lanciata a maggio 2022, la campagna di raccolta firme Fur Free Europe si è conclusa in anticipo, avendo abbondantemente raggiunto i suoi obiettivi: 1.701.892 cittadini europei chiedono alla Commissione di vietare l’allevamento e il commercio di pellicce in tutta l'Unione. E ora? (Di giovedì 2 marzo 2023) Lanciata il 18 maggio 2022 e chiusa oggi, la raccolta firme Fur Free Europe ha l’obiettivo di vincolare la Commissione Europea ad avviare un’iniziativa legislativa per la messa al bando, in tutta l’Unione, degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce. E, per coerenza, del commercio (ed import) di prodotti di pellicceria. Sono oltre 80 ONG Europee (sotto l’organizzazione ombrello Eurogroup for Animals e il network Fur Free Alliance) che hanno supportato questa Iniziativa dei cittadini Europei. Una ICE che è stata formalmente depositata dalla LAV e da altri ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 marzo 2023)il 18e chiusa oggi, laFurha l’obiettivo di vincolare laa ad avviare un’iniziativa legislativa per la messa al bando, inl’, degli allevamenti di animali per la produzione di. E, per coerenza, del(ed import) di prodotti diria. Sono oltre 80 ONGe (sotto l’organizzazione ombrello Eurogroup for Animals e il network FurAlliance) che hanno supportato questa Iniziativa deii. Una ICE che è stata formalmente depositata dLAV e da altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arbaletedanza : RT @Residenzartisti: resiDANZE di primavera è l’annuale festa della danza contemporanea organizzata a maggio da @teatridivita. Per il 2023… - PiemonteDalVivo : RT @Residenzartisti: resiDANZE di primavera è l’annuale festa della danza contemporanea organizzata a maggio da @teatridivita. Per il 2023… - Residenzartisti : resiDANZE di primavera è l’annuale festa della danza contemporanea organizzata a maggio da @teatridivita. Per il 20… - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Esteso al 12 maggio 2023 il termine per partecipare alla consultazione pubblica sull'ecodesign dei prodotti lanciata a… - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Esteso al 12 maggio 2023 il termine per partecipare alla consultazione pubblica sull'ecodesign dei prodotti lanciata a… -