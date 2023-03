Lancia - Prime tracce della concept attesa alla Design Week (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ceo di Lancia, Luca Napolitano, ha pubblicato sui suoi canali social quello che dovrebbe essere il primo teaser della concept attesa alla Milano Design Week il mese prossimo. Nel post è indicata la denominazione Pu+Ra Emozione: il legame con la scultura Pu+Ra Zero svelata nel novembre scorso, quindi, è chiarissimo. Gli stilemi del futuro. Il teaser, che sembra mostrare la zona posteriore del prototipo, incorpora elementi ripresi proprio dalla scultura del 2022: le luci a Led circolari appese alla carrozzeria, il lettering "Lancia" esteso e il motivo della veneziana sul lunotto trasformato in una sorta di segno grafico. Tuttavia, risulta difficile capire se si tratti davvero di uno scorcio di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ceo di, Luca Napolitano, ha pubblicato sui suoi canali social quello che dovrebbe essere il primo teaserMilanoil mese prossimo. Nel post è indicata la denominazione Pu+Ra Emozione: il legame con la scultura Pu+Ra Zero svelata nel novembre scorso, quindi, è chiarissimo. Gli stilemi del futuro. Il teaser, che sembra mostrare la zona posteriore del prototipo, incorpora elementi ripresi proprio dscultura del 2022: le luci a Led circolari appesecarrozzeria, il lettering "" esteso e il motivoveneziana sul lunotto trasformato in una sorta di segno grafico. Tuttavia, risulta difficile capire se si tratti davvero di uno scorcio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zero_dosi : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis lancia la 'sua' #Superlega: «Basta coppe #UEFA: serve un torneo in cui le prime sei di un campionato impor… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis lancia la 'sua' #Superlega: «Basta coppe #UEFA: serve un torneo in cui le prime sei di un campionato impor… - pacifisting666 : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis lancia la 'sua' #Superlega: «Basta coppe #UEFA: serve un torneo in cui le prime sei di un campionato impor… - themastermain : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis lancia la 'sua' #Superlega: «Basta coppe #UEFA: serve un torneo in cui le prime sei di un campionato impor… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis lancia la 'sua' #Superlega: «Basta coppe #UEFA: serve un torneo in cui le prime sei di un campionato impor… -