L’alba del pianeta delle scimmie | spiegazione del finale del film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nel 2011, quando uscì nelle saledel, era lecito interrogarsi sull’effettivo potenziale dell’ennesima incarnazione di una franchise che non aveva mai saputo veramente replicare i lampi di genio del primo, tra sequel sempre più pigri e un remake targato Tim Burton che era tecnicamente sopraffino ma un po’ vuoto a livello narrativo ed emotivo (con unche non incoraggiò il passaparola necessario a fini commerciali, uccidendo qualunque possibilità di un seguito per quella stramba reinvenzione di uno dei titoli di punta della 20th Century Fox). E sebbene sia stato effettivamente oscurato dai due capitoli successivi (con un quarto episodio in arrivo nel 2024), ildi Rupert Wyatt ha il merito di aver saputo reinventare in modo ...