L’agente di Kvaratskhelia: «Mi piacerebbe se giocasse nel Barcellona ma lui tifa Real Madrid» (Di giovedì 2 marzo 2023) A parlare è Mamuka Jugeli, agente del calciatore georgiano, stella del Napoli di Spalletti. Kvicha Kvaratskhelia ha assicurato al suo procuratore che non ha alcuna intenzione di lasciare la città di Napoli e la squadra. Lo ha fatto attraverso il canale You Tube “Geo Team“, un canale di informazione e approfondimento sportivo georgiano. L’agente commenta le voci di mercato di un altro giocatore georgiano vicino al Napoli: «Si tratta di gossip, il Napoli è una delle squadre più grandi che sta per diventare campione d’Italia. Kvernadze ha tanto da dimostrare ancora. Se lo dimostrerà, il prossimo passo sarà la nazionale georgiana e solo dopo l’aspettano squadre come il Napoli». Jugeli conferma le intenzioni di Kvara sul suo futuro: «Khvicha è la persone migliore che conosca. A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club. Se ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) A parlare è Mamuka Jugeli, agente del calciatore georgiano, stella del Napoli di Spalletti. Kvichaha assicurato al suo procuratore che non ha alcuna intenzione di lasciare la città di Napoli e la squadra. Lo ha fatto attraverso il canale You Tube “Geo Team“, un canale di informazione e approfondimento sportivo georgiano.commenta le voci di mercato di un altro giocatore georgiano vicino al Napoli: «Si tratta di gossip, il Napoli è una delle squadre più grandi che sta per diventare campione d’Italia. Kvernadze ha tanto da dimostrare ancora. Se lo dimostrerà, il prossimo passo sarà la nazionale georgiana e solo dopo l’aspettano squadre come il Napoli». Jugeli conferma le intenzioni di Kvara sul suo futuro: «Khvicha è la persone migliore che conosca. A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club. Se ...

