L’ag di Kvaratskhelia | “Khvicha mi ha confessato una cosa sul Napoli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Bologna, ag. Barrow: 'Cercato dal Napoli prima di Kvaratskhelia. Pronto per il grande salto'… - LeBombeDiVlad : ???? #Bologna, l’agente di #Barrow svela: “Era stato cercato dal #Napoli di #Spalletti” ?? Il clamoroso retroscena sul… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX INTER - Moratti: 'Il Napoli può vincere la Champions League, Kvaratskhelia e Osimhen li toglierei agli azzurri e l… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX INTER - Moratti: 'Il Napoli può vincere la Champions League, Kvaratskhelia e Osimhen li toglierei agli azzurri e l… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX INTER - Moratti: 'Il Napoli può vincere la Champions League, Kvaratskhelia e Osimhen li toglierei agli azzurri e l… -

RINNOVO -ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027, ma da tempo si parla di un rinnovo con ritocco dell'ingaggio. Anche qui,'agente, non dà buone notizie ai tifosi azzurri: 'Per ...Mario Rui'ha definito bene Spalletti, è un maestro. Mi fa emozionare e gioca a calcio con un'...quando gioca Mario Rui ha molti più palloni giocabili'.I dettagli Mamuka Jugeli, agente di Khvicha, ha parlato al portale russo Championat dell'interessamento del Manchester City per'esterno del Napoli. PAROLE - "Al momento non c'è niente ...