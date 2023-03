Lady Gaga denunciata dalla donna coinvolta nel rapimento dei suoi cani (Di giovedì 2 marzo 2023) La vicenda risale al febbraio del 2021 quando i cani della popstar furono rapite da alcuni malviventi. Nel febbraio 2021, Lady Gaga offrì una ricompensa di 500.000 dollari a chiunque le avesse restituito i suoi due cani, Koji e Gustav, dopo che erano stati rapiti e il suo dog sitter Ray Fischer era rimasto ferito nell'accaduto. Ora, però, la donna che ha restituito i due cagnolini ha fatto causa alla popstar per il mancato pagamento della ricompensa. Jennifer McBride, che era stata una delle cinque persone arrestate in relazione al rapimento dei cani, sta cercando di intraprendere un'azione legale contro la cantante, rea di non averle pagato la ricompensa di 500.000 dollari che le era stata promessa … Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) La vicenda risale al febbraio del 2021 quando idella popstar furono rapite da alcuni malviventi. Nel febbraio 2021,offrì una ricompensa di 500.000 dollari a chiunque le avesse restituito idue, Koji e Gustav, dopo che erano stati rapiti e il suo dog sitter Ray Fischer era rimasto ferito nell'accaduto. Ora, però, lache ha restituito i due cagnolini ha fatto causa alla popstar per il mancato pagamento della ricompensa. Jennifer McBride, che era stata una delle cinque persone arrestate in relazione aldei, sta cercando di intraprendere un'azione legale contro la cantante, rea di non averle pagato la ricompensa di 500.000 dollari che le era stata promessa …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SAntiogu : RT @SAntiogu: Lady Gaga mi ama ma mi odia. lo so da fonte a lei molto prossima. insiegabile Gaga,ma io so cosa teme di me. James???????????????… - SAntiogu : Lady Gaga mi ama ma mi odia. lo so da fonte a lei molto prossima. insiegabile Gaga,ma io so cosa teme di me. James????????????????????? - pauloshin_ : A lady gaga é Grinch albino ??? - Sher1lock : @Renx22_ @TheAcademy Lady Gaga non si esibirà agli Oscar, accetta solo il fatto. - noris2021 : @__Ripley @facciobiondate @AlessandroPonz4 @PlacidiPaola @g_sr @CheshireCat_82 @Annaritacutrupi @elleci42 Io avevo… -