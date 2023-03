Ladre rom? Striscia | tripudio per Staffelli | scene mai viste a Milano | Video

(Di giovedì 2 marzo 2023) Becca le borseggiatriciin metropolitana, ancora. Valerioimmortala tutto con le telecamere dila notizia e sulla banchina della stazione milanese si solleva un applauso da parte di tutti i passeggeri, mentre le ladruncole insultano e assaltano il cameraman del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. "Oggi inizieremo a interdire il loro operato proprio qua, dal centro", annuncia l'inviato dicollegato a due passi da piazza Duomo, uno dei cuori della piccola criminalità milanese. "Vicino alla galleria Vittorio Emanuele notiamo un gruppone di signorine dalla mano lesta, pronte ad agire". Purtroppo, spiega, "con l'approvazione della legge Cartabia il reato di furto e borseggio non è più perseguibile d'ufficio, bensì saranno le vittime a dover denunciare le ...

Nella realtà di oggi, le donne in stato di gravidanza che fanno leoperano quasi indisturbate ... "Borseggiatriciviolente e recidive". Furti a Milano in continuo aumentoLe due, descritte come di etnia, l'hanno fermata con una scusa, l'hanno distratta e poi le ... Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, delle duenon c'era già più traccia. ...d'appartamento sorprese dai condomini: le due ragazze fermate dai proprietari delle case e affidate alla polizia La tombaprofanata dai ladri: 'Nella bara c'erano cinque chili d'oro'. ...

