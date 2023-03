L’acqua micellare usata da Meghan Markle è una coccola per la pelle. E costa pochissimo (Di giovedì 2 marzo 2023) L’acqua micellare usata da Meghan Markle è una straordinaria coccola per la pelle e costa solo 11,79 euro. Un segreto di bellezza che la moglie di Harry sfrutta per avere un incarnato sempre perfetto e sanissimo. Si tratta infatti di un prodotto che consente di detergere il viso in modo rapidissimo, eliminando impurità, tracce di sebo e make up in una sola passata e senza alcun bisogno di risciacquo. L’acqua micellare preferita da Meghan Markle Offerta Bioderma Sensibio H2O Acqua micellare Pelli Sensibili ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 marzo 2023)daè una straordinariaper lasolo 11,79 euro. Un segreto di bellezza che la moglie di Harry sfrutta per avere un incarnato sempre perfetto e sanissimo. Si tratta infatti di un prodotto che consente di detergere il viso in modo rapidissimo, eliminando impurità, tracce di sebo e make up in una sola passata e senza alcun bisogno di risciacquo.preferita daOfferta Bioderma Sensibio H2O AcquaPelli Sensibili ...

