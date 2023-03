L’accusa: “Conte, Fontana e Speranza cagionarono la diffusione del virus e la morte di più persone” (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. L’ex premier Giuseppe Conte, assieme ai componenti del Cts, nelle riunioni del 29 febbraio e 1 marzo 2020, si sarebbe “limitato a proporre misure meramente integrative, senza ancora una volta, prospettare di estendere la zona rossa ai comuni della Val Seriana, inclusi Alzano Lombardo e Nembro, nonostante l’ulteriore incremento del contagio” e “l’accertamento delle condizioni che corrispondevano allo scenario più catastrofico”. Lo si legge nell’avviso di chiusura dell’inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid in provincia di Bergamo. Il governatore lombardo Attilio Fontana, in particolare, avrebbe causato “la diffusione dell’epidemia” in Valseriana con un “incremento stimato non inferiore al contagio di 4.148 persone, pari al numero di decessi in meno che si sarebbero verificati” se fosse stata “estesa ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. L’ex premier Giuseppe, assieme ai componenti del Cts, nelle riunioni del 29 febbraio e 1 marzo 2020, si sarebbe “limitato a proporre misure meramente integrative, senza ancora una volta, prospettare di estendere la zona rossa ai comuni della Val Seriana, inclusi Alzano Lombardo e Nembro, nonostante l’ulteriore incremento del contagio” e “l’accertamento delle condizioni che corrispondevano allo scenario più catastrofico”. Lo si legge nell’avviso di chiusura dell’inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid in provincia di Bergamo. Il governatore lombardo Attilio, in particolare, avrebbe causato “ladell’epidemia” in Valseriana con un “incremento stimato non inferiore al contagio di 4.148, pari al numero di decessi in meno che si sarebbero verificati” se fosse stata “estesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pierlui79709171 : RT @Ste_Mazzu: Cioè, quelli che gridavano alla dittatura sanitaria ora godono come ricci che il dittatore sanitario Conte venga indagato co… - LovelyRoseGB : RT @Giorgiolaporta: EPIDEMIA AGGRAVATA, OMICIDIO COLPOSO PLURIMO l’accusa a Giuseppe #Conte e Roberto #Speranza. Indagati anche #Fontana e… - antbar12 : RT @Musso___: Speranza indagato - premesso che per me dovrebbero dargli il 41bis e buttare via la chiave - noto che l’accusa di non aver fa… - loren_ch : RT @Musso___: Speranza indagato - premesso che per me dovrebbero dargli il 41bis e buttare via la chiave - noto che l’accusa di non aver fa… - Gio091158 : RT @Giorgiolaporta: EPIDEMIA AGGRAVATA, OMICIDIO COLPOSO PLURIMO l’accusa a Giuseppe #Conte e Roberto #Speranza. Indagati anche #Fontana e… -