Laboratori d’analisi per le acque: il consigliere d’opposizione Sguera chiede chiarimenti alla commissione Ambiente (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa vicenda Artea fra mezze ammissioni e molti silenzi. Tace il Comune, fino ad ora, tace l’Asl che però ha provveduto a diffidare Gesesa a sollevare dall’incarico il Laboratorio di Ponte. Gesesa ha provveduto ad affidare ad un’altra società la ‘Natura’ i suoi monitoraggi e le sue analisi delle acque con presenza di tetracloroetilene. Il Comune, a parte la nota di Alessandro Rosa sui carboni attivi di Pezzapiana prende tempo. Dal canto suo Vincenzo Sguera, consigliere e segretario provinciale di Azione, entra nella vicenda e chiede la convocazione “ad horas” della commissione Ambiente presieduta da Loredana Iannelli e del vice presidente Antonio Picariello per affrontare il problema da un punto di vista politico. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa vicenda Artea fra mezze ammissioni e molti silenzi. Tace il Comune, fino ad ora, tace l’Asl che però ha provveduto a diffidare Gesesa a sollevare dall’incarico ilo di Ponte. Gesesa ha provveduto ad affidare ad un’altra società la ‘Natura’ i suoi monitoraggi e le sue analisi dellecon presenza di tetracloroetilene. Il Comune, a parte la nota di Alessandro Rosa sui carboni attivi di Pezzapiana prende tempo. Dal canto suo Vincenzoe segretario provinciale di Azione, entra nella vicenda ela convocazione “ad horas” dellapresieduta da Loredana Iannelli e del vice presidente Antonio Picariello per affrontare il problema da un punto di vista politico. Il ...

