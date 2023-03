La WWE fa la guerra a Castagnoli | ricorso contro la registrazione del marchio “CSRO”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 marzo 2023) Claudiovs WWE, atto I. Secondo alcuni ultimi report, la federazione di Stamford, ex promotion dell’attuale ROH World Champion, ha ufficialmente presentatoquest’ultimo a causa delladel”.non sta utilizzando “” come ring name ovviamente ma solamente per progetti alternativi o, più semplicemente, per il proprio merchandising. Nonostante ciò la WWE ha ufficialmente richiesto una proroga di 90 giorni per presentareil proprio ex dipendente, per far si che quest’ultimo non ottenga i diritti di un nome ovviamente molto legato al suo ex ring name di Stamford, ovvero Cesaro. Il ROH World Champion ha ufficialmente depositato la ...