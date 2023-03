La vittoria di Schlein | mappa delle primarie più combattute di sempre

(Di giovedì 2 marzo 2023) Quelle del 26 febbraio scorso sono state leper l’elezione del segretario del Partito Democratico più aperte che si siano viste fino a oggi. Ladi Ellysu Stefano Bonaccini, infatti, è stata lacol margine più ridotto da quando il PD sceglie i suoi leader con questo strumento, nonché la prima in cui il candidato più votato nei gazebi non è stato lo stesso scelto nel primo passaggio aperto solo agli iscritti. Questo scarto ridotto (ha ottenuto il 53,7 per cento dei voti contro il 46,2 di Bonaccini) si ripercuote in unaelettorale molto più frastagliata del solito. Le vittorie dei diversi segretari passati finora dallePD eranostate di misura molto larga, e lo sconfitto si limitava a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Ecco il profeta #Scanzi che scommetteva tutto sulla vittoria di #Bonaccini. Glielo dite voi che ha vinto la… - eziomauro : Boom di commenti antisemiti contro Schlein dopo la vittoria alle primarie - la Repubblica - raffaellapaita : “La vittoria della Schlein alle primarie del PD cambia la politica italiana. Amici, il PD del JobsAct e degli 80€,… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Cottarelli, dopo la vittoria di #Schlein: mi pare ovvio che il #Pd si sta spostando sempre più a sinistra. Occorre capi… - Massimi43988642 : RT @repubblica: Boom di commenti antisemiti contro Schlein dopo la vittoria alle primarie [di Matteo Pucciarelli] -

Sono stati riscontrati infatti diversi commenti antisemiti o complottisti in risposta alladi Ellyalla presidenza del Partito Democratico. "Alcuni utenti - si legge nel report del ...All'indomani delle primarie del Pd, che " con ladi Elly" hanno determinato un cambio di rotta del partito gli abbiamo chiesto un parere, sia sulla svolta che in merito alle ...... il governatore dell 'Emilia Romagna era convinto di spuntarla sue adesso si lecca le ferite. 'Pur non avendo mai pensato di avere lain tasca , - spiega Bonaccini al Corriere della ...

Boom di commenti antisemiti contro Schlein dopo la vittoria alle primarie la Repubblica

Completamente schiacciata la Schlein. Il dato chiaro di queste primarie in provincia di Benevento è stai il fatto che Progetto Sannio ad Airola, così come in tutte le altre realtà sannite in cui è ...L’apertura dei cantieri del nuovo termovalorizzatore di Roma è prevista entro luglio 2024 e l’avviamento dell’impianto previsto ...