La vita in diretta, Alberto Matano in lacrime: mai visto così (Di giovedì 2 marzo 2023) Alberto Matano crolla in diretta: il conduttore si lascia andare alla commozione e alle lacrime dopo aver appreso la tragica notizia. Arrivato in tv come “mezzo busto” del Tg1, Alberto Matano in questi anni ha dimostrato di essere perfetto per la conduzione di un programma televisivo come ‘La vita in diretta’ che mischia alle notizie di cronaca momenti di varietà e di spensieratezza. Il pubblico ama il suo modo di condurre professionale ma al tempo stesso accogliente e naturale. Alberto Matano distrutto: cosa è successo – Ansa – Grantennistoscana.itMatano è uno di quei conduttori in grado di cambiare registro in base alle notizie e ai servizi che sta presentando. Mai eccessivamente ingessato, non si ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 2 marzo 2023)crolla in: il conduttore si lascia andare alla commozione e alledopo aver appreso la tragica notizia. Arrivato in tv come “mezzo busto” del Tg1,in questi anni ha dimostrato di essere perfetto per la conduzione di un programma televisivo come ‘Lain’ che mischia alle notizie di cronaca momenti di varietà e di spensieratezza. Il pubblico ama il suo modo di condurre professionale ma al tempo stesso accogliente e naturale.distrutto: cosa è successo – Ansa – Grantennistoscana.itè uno di quei conduttori in grado di cambiare registro in base alle notizie e ai servizi che sta presentando. Mai eccessivamente ingessato, non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : “Non si assista senza reagire alla morte in diretta della libertà di informare e di essere informati”… - FortunatoBille : @zendunetta @quizzettone We mi raccomando, fare il giusto con qualche indulgenza al di più se occorre,ci sta. Farsi… - Nonpassa : RT @Alina_twain: Tu col tuo corpo da maggiorenne sei libera di aprire OnlyFans. La tua scuola privata cattolica diretta dalla curia è anche… - RadioMariaITA : H. 14:10 #Pomeriggio #insieme: frammenti di vita quotidiana dei nostri ascoltatori in diretta Roberta - ZottiCecilia : @surgelatu Minchia, cogliona, queste sono le parolacce di Oriana in diretta televisiva a trent'anni, non so cosa ci… -