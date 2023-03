La Val Brembana su Canale 5: protagonista a “Melaverde” (Di giovedì 2 marzo 2023) Domenica 5 marzo alle 10.50 su Canale 5 (salvo cambi imprevisti di palinsesto) andrà in onda come di consueto una replica di “Melaverde”: nella sua mezz’ora iniziale Edoardo Raspelli sarà sulle montagne di Bergamo, esattamente in Val Brembana, in particolare a Branzi e nei suoi dintorni. Edoardo Raspelli racconterà tre storie di uomini che hanno deciso di mettere tutta la loro passione, la forza tipica delle persone di montagna e il talento di cui la sorte li ha dotati, nella voglia di rendere vivo il proprio territorio. C’è Baldovino Midali, panettiere storico di un piccolo paese di 700 anime, sempre alla ricerca della migliore farina italiana per i suoi prodotti, ma che appena può si trasforma in uno straordinario testimone delle bellezze del suo territorio. Armato di macchina fotografica e telecamera scompare nei fitti boschi della ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Domenica 5 marzo alle 10.50 su5 (salvo cambi imprevisti di palinsesto) andrà in onda come di consueto una replica di “”: nella sua mezz’ora iniziale Edoardo Raspelli sarà sulle montagne di Bergamo, esattamente in Val, in particolare a Branzi e nei suoi dintorni. Edoardo Raspelli racconterà tre storie di uomini che hanno deciso di mettere tutta la loro passione, la forza tipica delle persone di montagna e il talento di cui la sorte li ha dotati, nella voglia di rendere vivo il proprio territorio. C’è Baldovino Midali, panettiere storico di un piccolo paese di 700 anime, sempre alla ricerca della migliore farina italiana per i suoi prodotti, ma che appena può si trasforma in uno straordinario testimone delle bellezze del suo territorio. Armato di macchina fotografica e telecamera scompare nei fitti boschi della ...

