La trappola di Vuhledar | così l' artiglieria ucraina disintegra i tank russi

La mattina dell'11 febbraio le unità corazzate russe muovono dal villaggio di Pavlivka verso quello di, a tre o quattro chilometri di distanza. Ma le forze speciali ucraine sono in allerta. È dal 3 febbraio che vedono crescere la concentrazione delle truppe nemiche qui, nella regione del ...La mattina dell'11 febbraio le unità corazzate russe muovono dal villaggio di Pavlivka verso quello di, a tre o quattro chilometri di distanza. Ma le forze speciali ucraine sono in allerta. È dal 3 febbraio che vedono crescere la concentrazione delle truppe nemiche qui, nella regione del ...I segnali del riposizionamento si vedono già, ma i civili rimasti in città adesso sono in... Creando un corridoio ucraino che vada dalla oblast di Zaporizhzhia verso Melitopol o da(...

Vuhledar, battaglia trappola: l'artiglieria ucraina disintegra i tank russi Il Tempo

"Credo sia stato giusto sostenere in ogni forma il popolo ucraino a difendersi da una aggressione. Ma non possiamo aspettare che cada l'ultimo fucile per mobilitarci e creare le condizioni per una ...Tank nei campi minati, poi l’artiglieria: uccisi mille marines di Putin. Mosca usa le tattiche della Seconda Guerra Mondiale mentre gli ucraini sono più avanti ...