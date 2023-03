La tradizione juventina del Pd | da Veltroni a Bersani E ora pure Elly Schlein

(Di giovedì 2 marzo 2023) «La Juventus riparta da. #AllegriOut». Da quando la deputata 37enne ha sconfitto Stefano Bonaccini ed è diventata ufficialmente la nuova segretaria del Partito Democratico, sui social è scattata una corsa per scovare i suoi vecchi tweet. Tra un post e l’altro, emerge un dettaglio poco noto sulla vita privata di: la sua passione per la Juventus. «Anche stasera a valanga, Juve capolista!», twittava la segretaria del Pd il 7 aprile 2012. La fede calcistica di, tra l’altro, riporta il Pd ai tempi del suo primo segretario Walter, anche lui juventino, così come Pier Luigi, alla guida del partito dal 2009 al 2013. Sono stati due invece i segretari dem milanisti: Matteo Orfini ed Enrico Letta. Guglielmo Epifani è tifoso dell’Inter, Maurizio ...

"Come fai a esseree dire di stare dalla parte dei più deboli", si chiede ironicamente un utente. Mentre chi già non simpatizzava con Schlein ha trovato un motivo in più per andarle contro:...Le racchette in famiglia sono state sempre una, ancora più del pallone. Dall'erba di ... Sersanti, cuore bianconero La famiglia di Sersanti è di fede, anche se a tracciargli la ......da digerire alle sofferenti legioni di tifosi bianconeri ma che è in linea con ladella ...mondiale del 2006 e l'europeo del 21 sono stati vinti da una Nazionale con forte dorsale. ...

La tradizione juventina del Pd, da Veltroni a Bersani. E ora pure Elly ... Open

" 6-3, 6-4, 7-5 ", non stiamo dando i numeri. Questi erano i primi risultati che teneva a mente Sersanti. Il centrocampista della Juventus Next Gen ha iniziato a fare sport scegliendo il tennis. Le ra ...