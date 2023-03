La torta millesfoglie | la ricetta super veloce

Leggi su donnaup

(Di giovedì 2 marzo 2023) Hai voglia di un dessert che sia non troppo difficile da preparare, così che lo possa fare anche un bambino? Bene, sei nel posto giusto! Qui sotto ti proponiamo degli eccellenti quadrotti di pasta sfoglia ripieni alla crema. Li puoi fare in pochi minuti e hai solo bisogno di un foglio di pasta sfoglia e di una pentola per la crema. Vediamo esattamente come. Gli ingredienti Abbiamo bisogno di: un rotolo di pasta sfoglia da 30 x 30 centimetri Per la crema: 60 gr di amido di mais 250 gr di mascarpone 30 gr di burro 120 gr di zucchero due uova un cucchiaino di essenza di vaniglia mezzo litro di latte Per la guarnizione: Zucchero a velo La preparazione In una pentola riuniamo le uova, lo zucchero, l’amido di mais e l’essenza alla vaniglia. Amalgamiamo con una frusta a mano e dopo un po’ aggiungiamo il latte. Mescoliamo costantemente e mettiamo la pentola sopra al fuoco, a fiamma ...