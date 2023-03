La Stufa dei Fiori Tisaneria-Bistrot, a Capodimonte appuntamento con l’artigiano Di Matteo (Di giovedì 2 marzo 2023) Domenica 5 Marzo, dalle ore 10.30 alle 13.00, La Stufa dei Fiori, Tisaneria con Bistrot nata dal recupero dell’antica serra ottocentesca dei Borbone nel Real Bosco di Capodimonte di Napoli, ospita il laboratorio didattico “L’Arte del Cestaio”: una mattina in compagnia del giovane artigiano napoletano Alfredo Di Matteo che darà prova della sua abilità e manualità d’artista dedicandosi alla creazione di un cesto e cimentandosi in vari tipi di intreccio. Nelle sue mani fibre vegetali di castagno, olmo e salice diventano trame flessibili che, strette con estrema maestria, danno forma a manufatti resistenti di varie forme e dimensioni. In esposizione cesti, canestri, panieri e piccoli oggetti di arredamento. Una domenica dedicata dunque alla riscoperta di un mestiere antico e quasi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) Domenica 5 Marzo, dalle ore 10.30 alle 13.00, Ladeiconnata dal recupero dell’antica serra ottocentesca dei Borbone nel Real Bosco didi Napoli, ospita il laboratorio didattico “L’Arte del Cestaio”: una mattina in compagnia del giovane artigiano napoletano Alfredo Diche darà prova della sua abilità e manualità d’artista dedicandosi alla creazione di un cesto e cimentandosi in vari tipi di intreccio. Nelle sue mani fibre vegetali di castagno, olmo e salice diventano trame flessibili che, strette con estrema maestria, danno forma a manufatti resistenti di varie forme e dimensioni. In esposizione cesti, canestri, panieri e piccoli oggetti di arredamento. Una domenica dedicata dunque alla riscoperta di un mestiere antico e quasi ...

