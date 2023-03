La strage di Cutro inizia tre anni fa, quando l’Occidente lasciava l’Afghanistan nelle mani dei Talebani… (Di giovedì 2 marzo 2023) Riceviamo e pubblichiamo. Il 29 febbraio. L’inizio della fine, ha una data certa. Il 29 febbraio di tre anni fa. In realtà ne abbiamo già perso memoria, ma è quella la data che ha dato inizio alla più grande tragedia umanitaria causata dall’Occidente a danno di un popolo, condannato alla sofferenza perenne. Di Afghanistan non parla più nessuno, tutti troppo presi dai tanti altri problemi del mondo, a partire dalla guerra in Ucraina. Quelle 67 bare allineate nella camera ardente al PalaMilone, il palazzetto dello sport di Crotone, che accoglie i resti mortali del naufragio di Steccato di Cutro, in Calabria, intanto chiedono giustizia e verità. Al momento sono 67 le vittime accertate, tra cui una ventina di bambini. Ieri il mare aveva restituito altri due corpi senza vita: uno dei due era il cadavere di un bambino di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Riceviamo e pubblichiamo. Il 29 febbraio. L’inizio della fine, ha una data certa. Il 29 febbraio di trefa. In realtà ne abbiamo già perso memoria, ma è quella la data che ha dato inizio alla più grande tragedia utaria causata dala danno di un popolo, condannato alla sofferenza perenne. Di Afghanistan non parla più nessuno, tutti troppo presi dai tanti altri problemi del mondo, a partire dalla guerra in Ucraina. Quelle 67 bare allineate nella camera ardente al PalaMilone, il palazzetto dello sport di Crotone, che accoglie i resti mortali del naufragio di Steccato di, in Calabria, intanto chiedono giustizia e verità. Al momento sono 67 le vittime accertate, tra cui una ventina di bambini. Ieri il mare aveva restituito altri due corpi senza vita: uno dei due era il cadavere di un bambino di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - RadioRadicale : #Crotone #Naufragio @RadioRadicale @Scandura su ?? @altreconomia via Duccio Facchini. ?? 200 Persone: la stima di F… - Avvenire_Nei : Egregio Presidente della Repubblica, Signor Sergio #Mattarella, ci rivolgiamo a lei per difendere l’onore civile e… - binz61 : RT @OGiannino: Non solo i media hanno ricostruito tragiche falle di Stato nella strage di Cutro. A dirlo è anche il comandante di Crotone d… - Penelope48a : RT @vitobarile: @LucioMalan Anche sulla strage di Cutro la vorremmo -