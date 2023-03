La statistica è considerata una scienza arida sebbene presenti eccezioni rilevanti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il concetto non è accettabile agevolmente, eppure sembra ogni giorno più vicina al vero la considerazione che la confusione continui a aumentare e non solo in Italia. Accade che l’informazione, di che genere non fa differenza sostanziale, enfatizzi dati, probabilmente ma non certamente, in realtà non proprio di gran rilevanza. Ciò che da da pensare è che nel giro di qualche giorno si è dovuto prendere atto che i cacciatori di notizie abbiano tentato di aggiustare il tiro dopo che il primo colpo non è andato a segno. Così facendo, essi contribuiscono a far crescere la confusione che oramai, pur con diversi ordini di grandezza, domina la scena ovunque sulla Terra. Il mondo, si ritiene da più parti, sarebbe venuto fuori dal Caos, secondo la mitologia greca una specie di brodo primordiale. Qualcosa del genere è scritto anche nella Bibbia. Discutibile già se ipotizzato una tantum e dovrebbe ...