La sirenetta di Copenaghen imbrattata con i colori della bandiera russa (Di giovedì 2 marzo 2023) L'iconica statua della sirenetta a Copenaghen è stata vandalizzata e dipinta con i colori della bandiera russa: bianco, blu e rosso a strisce orizzontali. La statua situata all'ingresso del porto della capitale della Danimarca...

Copenaghen, statua della Sirenetta vandalizzata con i colori della bandiera russa L'iconica statua della Sirenetta a Copenaghen e' stata vandalizzata e dipinta con i colori della bandiera russa sulla base della statua. Lo riporta l'agenzia di stampa danese Ritzau che cita Martin Kajberg, capo della polizia di Copenaghen. 'Ovviamente stiamo avviando un'indagine per scoprire chi è stato, ha un alto valore simbolico per la Danimarca e si rifà alla scena in cui la Piccola Sirenetta. La Sirenetta di Copenaghen, in Danimarca è stata imbrattata alla base con i colori della bandiera russa. Le squadre di pulizia locali sono arrivate al porto della capitale danese per pulire la statua. Alla base della statua ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen sono comparse tre strisce orizzontali che compongono il vessillo bianco, blu e rosso.