La sindrome del controllo. Meloni mette tutti in penitenza (ma non basta) (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima ha dovuto contenere Crosetto e Urso, poi ha silenziato Delmastro e Donzelli. Ha catechizzato la squadra, ma casi come quello di Piantedosi si susseguono ancora. "Ci facciamo più male coi commenti che coi provvedimenti". La carta Sechi al governo e l'idea Lollobrigida alla guida di Fratelli d'Italia dopo un congresso autunnale per correre ai ripari

