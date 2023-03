La Serie A è un buco da 3 miliardi di euro in 10 anni | altro che sostenibilità

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 2 marzo 2023) La “”, dice. Poi guardi i conti dei club diA ed è uno sprofondo rosso: 10 stagioni di bilanci in perdita, un rosso aggregato che supera i 3di. Sono i numeri che pubblica Calcio e Finanza basandosi sul Football Strategy tool di PwC. In particolare – scrive Calcio e Finanza – negli ultimi dieci bilanci l’Inter ha sfiorato il miliardo didi perdite (-963,8 milioni), seguita da Milan (-910,7 milioni) e Roma (-834 milioni), mentre poco meglio ha fatto la Juventus (-591,3 milioni). E se il rendimento dei rossoneri è andato migliorando negli ultimi(chiudendo il 2021/22 con un rosso di 66 milioni), quello delle altre invece segue un trend in negativo. Tra le altre big – scrive ancora Calcio e Finanza – il Napoli registra invece “perdite più ...