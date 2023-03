“La scuola non è un’azienda, ma è un luogo di formazione”, l’affondo di Dacia Maraini (Di giovedì 2 marzo 2023) Durante il convegno della Cisl scuola "Sul merito. Ragioni e valori a confronto", la scrittrice Dacia Maraini ha fatto un lungo intervento riguardante lo stato attuale della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Durante il convegno della Cisl"Sul merito. Ragioni e valori a confronto", la scrittriceha fatto un lungo intervento riguardante lo stato attuale della. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Miliziani basij in borghese rapiscono la mamma di una studentessa della scuola Sizdeh Aban a Tehransar. Le adolesc… - myrtamerlino : La barbarie in #Iran sembra non avere fine. Ragazze avvelenate a scuola, una studentessa che in lacrime dice 'Non r… - marcofurfaro : Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, da… - VR46_Aragorn : RT @MarianoGiustino: Miliziani basij in borghese rapiscono la mamma di una studentessa della scuola Sizdeh Aban a Tehransar. Le adolescent… - PatriziaOrlan11 : RT @SergioLimaPA: La polizia entra in una scuola durante un’assemblea. Non è Iran e non è America Latina anni 70. Succede a piazza armerina… -