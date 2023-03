(Di giovedì 2 marzo 2023) La domanda non è più fantascienza: chil'di? L'inverno demografico comincia a gelare le nostre attività. Prima tra tutte, di solito, chiude la banca del paese, perché non ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilconte_dantes : il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani abbia aperto un fascicolo sulla scomparsa del fisico ed abbia affidato… - GabriMazzon : Nel frattempo ho scoperto che diana e' una studentessa campana appena scomparsa, che pero' oggi pomeriggio e' stata… - lorypil66 : RT @chilhavistorai3: 'Verità per Sara Pedri': Manifestazione nel secondo anniversario della scomparsa, con presidente di Penelope Nicodemo… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: 'Verità per Sara Pedri': Manifestazione nel secondo anniversario della scomparsa, con presidente di Penelope Nicodemo… - MiScappaUnTweet : RT @hellocesena: Le parole di Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina Golinucci scomparsa da #Cesena nel 1992, rilasciate mercoledì scorso d… -

...quando si utilizza il dispositivo senza tastiera grazie alla barra delle applicazioni a. ...nuove funzionalità Windows conferma il proprio impegno a migliorare costantemente l'esperienza...... affermando che i due sono stati amici per decenni fino alladel leggendario cantautore ... ho raccontato il cambiamento di sessualità di unoamici. Allora era diverso, non è come oggi, ...La denuncia dellafatta dal padre. Secondo la ricostruzioneinquirenti la 27enne studentessa dell' Università Federico II di Napoli si sarebbe lanciata nel vuoto il giorno stesso ...

La scomparsa degli italiani: chi abiterà l'Italia dopo di noi Today.it

Lasciamo agli inquirenti la ricostruzione degli eventi”. Così Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, sulla vicenda di Diana Biondi, ragazza scomparsa il 27 febbraio il cui ...Circa la sua scomparsa erano state fatte numerose ipotesi dagli inquirenti ... Stando alle informazioni in possesso degli inquirenti, ancora tutte da verificare, non solo la ragazza sarebbe stata ...