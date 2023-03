La redenzione del pirata Muriqi (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 14 settembre 2020 Vedat Muriqi sbarca a Ciampino e dice: «Mi hanno detto che avevano bisogno di uno come me». È stata una trattativa estenuante, durata settimane. La Lazio per averlo dal Fenerbahce spende 17,5 milioni più 2 di bonus, facendone il secondo acquisto più costoso dell’era Lotito, appena dietro Zarate. Tare è raggiante, dice una frase che suona strana: «Senza Covid non avremmo potuto prenderlo». Il significato è che senza la contrazione dei prezzi dovuta alla pandemia, Muriqi non sarebbe costato così poco. È un affare quindi. In quei giorni Repubblica lo chiama “titolare aggiunto, non bomber di scorta”. Lo si vuole smarcare dall’etichetta di vice Immobile, di semplice necessità numerica per quando il miglior attaccante della Serie A ha un raffreddore o un dolorino alla schiena. La stagione precedente Immobile ha segnato 36 gol, ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 14 settembre 2020 Vedatsbarca a Ciampino e dice: «Mi hanno detto che avevano bisogno di uno come me». È stata una trattativa estenuante, durata settimane. La Lazio per averlo dal Fenerbahce spende 17,5 milioni più 2 di bonus, facendone il secondo acquisto più costoso dell’era Lotito, appena dietro Zarate. Tare è raggiante, dice una frase che suona strana: «Senza Covid non avremmo potuto prenderlo». Il significato è che senza la contrazione dei prezzi dovuta alla pandemia,non sarebbe costato così poco. È un affare quindi. In quei giorni Repubblica lo chiama “titolare aggiunto, non bomber di scorta”. Lo si vuole smarcare dall’etichetta di vice Immobile, di semplice necessità numerica per quando il miglior attaccante della Serie A ha un raffreddore o un dolorino alla schiena. La stagione precedente Immobile ha segnato 36 gol, ...

