La nuova it bag di Loro Piana

Loro Piana presenta la Bale Bag, borsa simbolo e custode dell'heritage e del savoir faire della maison. Ispirata alla storia della famiglia che, alla fine degli anni Settanta, si dedico? alla ricerca delle migliori materie prime negli inospitali altopiani della Mongolia e Inner Mongolia. Qui trovo? il cashmere piu? pregiato, che ancora oggi viene consegnato dai pastori nomadi in balle (poi stoccate nella filatura di Roccapietra, in Piemonte, prima di trasformarsi in tessuti e capi inimitabili). Sono le stesse balle che ispirano il nome, il design e la trama della nuova it bag, su cui la grana della pelle liscia o bottalata mima proprio quella del cashmere, mentre la tracolla regolabile omaggia le cinghie con cui una volta si chiudevano le "bale".

