La musica come materia interdisciplinare “entra in tutte le discipline, ma deve essere insegnata bene”. INTERVISTA ad Angelo Mirante direttore della “Eko Orchestra” (Di giovedì 2 marzo 2023) Cresce sempre più la convinzione dell’importanza dell’insegnamento musicale a scuola soprattutto in questa fase post-pandemica dove i ragazzi iniziano a manifestare le difficoltà vissute spesso con comportamenti negativi. Può essere la musica uno strumento per veicolare queste energie trasformandole in azioni positive? Ne abbiamo parlato con il Professor Angelo Mirante, docente di chitarra presso la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e direttore della “Eko Orchestra”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Cresce sempre più la convinzione dell’importanza dell’insegnamentole a scuola soprattutto in questa fase post-pandemica dove i ragazzi iniziano a manifestare le difficoltà vissute spesso con comportamenti negativi. Puòlauno strumento per veicolare queste energie trasformandole in azioni positive? Ne abbiamo parlato con il Professor, docente di chitarra presso la scuola secondaria di primo grado ad indirizzole e“Eko”. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Nasce oggi nel 1685 Georg Friedrich Händel. Ci piace accostarlo a Bach come l'Aristotele e il Platone di Raffaello.… - borghi_claudio : Mannaggia... e adesso come farà a volare da Grosseto a Firenze? Alexander Pereira lascia il Maggio musicale, dai p… - orizzontescuola : La musica come materia interdisciplinare “entra in tutte le discipline, ma deve essere insegnata bene”. INTERVISTA… - JudithCasas9 : RT @FireDears: @DDears00 Tocca la musica di Dimash e ascolta come suona la sua anima STRANGER WORLD TOUR 2023 #Dimash #ElAmorEnTi #Dima… - Mario_Jam : #nothingcompares è intenso e autentico quasi come la sua protagonista. La storia (incompleta) dell’irregolare e bra… -