La morte del parà Scieri, i pm chiedono più di vent'anni per i due caporali accusati di omicidio volontario

Il procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini, ha chiesto una condanna a 24 anni di reclusione per Alessandro Panella e 21 anni per Luigi Zabara, accusati dell'omicidio volontario aggravato dai futili motivi dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999, tre giorni dopo il decesso. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria durata quasi sette ore davanti alla Corte d'assise di Pisa dove sono imputati i due ex caporali della Folgore, che si sono sempre dichiarati innocenti. La Procura ha riconosciuto la sussistenza di circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei futili motivi. Secondo la ricostruzione della Procura, i due imputati, con il terzo commilitone Andrea Antico (assolto con rito abbreviato in primo grado, ...

