La letteratura che ha formato Bergoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) È una grande operazione culturale quella che compie La Civiltà Cattolica offrendoci, nel numero che sarà pubblicato sabato prossimo, una presentazione ragionata dei poeti e letterati che hanno maggiormente contribuito alla formazione di Jorge Mario Bergoglio. Dunque qui non si parla di teologi, liturgisti, santi, beati; ovviamente ci sono anche loro nell’insieme formativo di un uomo che oggi è papa. Il direttore della rivista dei gesuiti, padre Antonio Spadaro, ci pone davanti agli autori, ai poeti, ai romanzieri più importanti per capire come anche loro abbiano plasmato il pensiero dell’attuale pontefice che di poesia e letteratura spiega il valore così: “Il romanzo, la letteratura legge il cuore dell’uomo, aiuta ad accogliere il desiderio, lo splendore e la miseria. Non è teoria. Aiuta a predicare, a conoscere il cuore…”. Dunque ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 marzo 2023) È una grande operazione culturale quella che compie La Civiltà Cattolica offrendoci, nel numero che sarà pubblicato sabato prossimo, una presentazione ragionata dei poeti e letterati che hanno maggiormente contribuito alla formazione di Jorge Mario. Dunque qui non si parla di teologi, liturgisti, santi, beati; ovviamente ci sono anche loro nell’insieme formativo di un uomo che oggi è papa. Il direttore della rivista dei gesuiti, padre Antonio Spadaro, ci pone davanti agli autori, ai poeti, ai romanzieri più importanti per capire come anche loro abbiano plasmato il pensiero dell’attuale pontefice che di poesia espiega il valore così: “Il romanzo, lalegge il cuore dell’uomo, aiuta ad accogliere il desiderio, lo splendore e la miseria. Non è teoria. Aiuta a predicare, a conoscere il cuore…”. Dunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Censurare Dahl non significa difendere i diritti delle minoranze ma negare la letteratura. Cancellare la cultura si… - jazzpardi73 : RT @ScrivoArte: ~2 e 3 Marzo~ #ScrivoStorieDiCittà Quelle in cui abitate, quelle che avete visitato: storia, leggenda, nell'arte, nella l… - 83221n4ndr34 : C'è della letteratura su come un certo tipo di sparatorie 'ideologiche' siano incentivate dalla copertura mediatica… - Bobbio65M : RT @byoblu: Il futuro dell’umanità è davvero quello immaginato da tanta letteratura distopica? Un uomo senza più spiritualità, dove la geni… - slurenzo : a lezione di letteratura latina ci sta questa che a bassa voce risponde a tutte le domande retoriche del prof ripet… -