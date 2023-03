La "Lay Trans" spagnola è un disastro logico (e non c'entra con i diritti)

(Di giovedì 2 marzo 2023) Per dare un’idea dello strepitoso casino ingenerato dalla Leyapprovata una settimana fa in Spagna basterebbe questo: una cinquantina di machistas di estrema... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Alessia Cinquegrana, stilista trans oltre i pregiudizi: “Vi presento la mia linea di abiti da sposa” Internapoli

Con la nuova norma approvata dal governo di Sanchez "anche i minori a partire dai 14 anni potranno decidere di cambiare sesso". E ci sono profili di incostituzionalità nel caso di accusa di transfobia ...Organized by the Horizon Europe NaturaConnect project, the event welcomed a diverse range of influential stakeholders, from country representatives to European Union delegates and international and ...