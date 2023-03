La Juventus si gioca la carta del ricorso: le parole di Andrea Abodi (Di giovedì 2 marzo 2023) La Juventus ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro i 15 punti di penalizzazione scontati nella stagione in corso. La stangata è arrivata in relazione allo scandalo delle plusvalenze fittizie e la sentenza sul ricorso è attesa entro il mese di marzo. Poi sarà il turno della seconda inchiesta, quella del secondo filone delle plusvalenze fittizie e della manovra stipendi. Sul ricorso presentato dalla Juventus si è esposto il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine di un convegno all’università di Roma-Tor Vergata. “Cosa mi aspetto dal procedimento? Che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto che sia un percorso trasparente”. Foto di Fabio Frustaci / AnsaSul caso plusvalenze: “l’esperienza che sto facendo a livello internazionale mi mette di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Laha presentatoal Collegio di Garanzia del Coni contro i 15 punti di penalizzazione scontati nella stagione in corso. La stangata è arrivata in relazione allo scandalo delle plusvalenze fittizie e la sentenza sulè attesa entro il mese di marzo. Poi sarà il turno della seconda inchiesta, quella del secondo filone delle plusvalenze fittizie e della manovra stipendi. Sulpresentato dallasi è esposto il ministro dello Sport, a margine di un convegno all’università di Roma-Tor Vergata. “Cosa mi aspetto dal procedimento? Che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto che sia un percorso trasparente”. Foto di Fabio Frustaci / AnsaSul caso plusvalenze: “l’esperienza che sto facendo a livello internazionale mi mette di ...

