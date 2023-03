La guerra segreta e le scene tagliate: la sceneggiatura originale racconta un Via col vento molto diverso (Di giovedì 2 marzo 2023) Una scoperta incredibile: la sceneggiatura originale di Via col vento svela le moltissime scene tagliate e la guerra tra scrittori su come trattare i temi del razzismo e della schiavitù. Nella foto, Vivien Leigh e Hattie McDaniel in una scena di Via col vento (1939) di Victori Fleming. Una sceneggiatura originale ritrovata in un negozio di antiquariato. Una guerra segreta e feroce tra gli autori. Le scene tagliate in fase di montaggio. Una storia che sarebbe potuta essere molto diversa. A più di 80 anni da quando è uscito, Via col vento continua a far parlare di sé. Il capolavoro del 1939 di Victor Fleming (e George Cukor) è di nuovo ... Leggi su amica (Di giovedì 2 marzo 2023) Una scoperta incredibile: laggiaturadi Via colsvela le moltissimee latra scrittori su come trattare i temi del razzismo e della schiavitù. Nella foto, Vivien Leigh e Hattie McDaniel in una scena di Via col(1939) di Victori Fleming. Unaggiaturaritrovata in un negozio di antiquariato. Unae feroce tra gli autori. Lein fase di montaggio. Una storia che sarebbe potuta esserediversa. A più di 80 anni da quando è uscito, Via colcontinua a far parlare di sé. Il capolavoro del 1939 di Victor Fleming (e George Cukor) è di nuovo ...

