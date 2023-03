La fontana da cui sgorgava vino invece dell’acqua si trova nel cuore di Roma (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma racchiude una bellezza in ogni angolo della città, sia per la sua cultura che per la sua storia e tradizione. Inoltre, la Capitale è ricca di fontane come fontana di Trevi, fontana del Tritone in piazza Barberini, fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a quella dei Quattro Fiumi in piazza Navona. Ce n’è una di cui in pochi ne parlano che racchiude, però, una storia unica. Si tratta della fontana del Mascherone in via Giulia. LEGGI ANCHE:–Avete mai sentito parlare della fontana scostumata che si trova nei pressi di San Pietro? Ecco perché fece scalpore fontana del Mascherone: tra storia e bellezza architettonica La fontana del Mascherone in via Giulia è uno dei monumenti più suggestivi di Roma vista ... Leggi su funweek (Di giovedì 2 marzo 2023)racchiude una bellezza in ogni angolo della città, sia per la sua cultura che per la sua storia e tradizione. Inoltre, la Capitale è ricca di fontane comedi Trevi,del Tritone in piazza Barberini,della Barcaccia in piazza di Spagna a quella dei Quattro Fiumi in piazza Navona. Ce n’è una di cui in pochi ne parlano che racchiude, però, una storia unica. Si tratta delladel Mascherone in via Giulia. LEGGI ANCHE:–Avete mai sentito parlare dellascostumata che sinei pressi di San Pietro? Ecco perché fece scalporedel Mascherone: tra storia e bellezza architettonica Ladel Mascherone in via Giulia è uno dei monumenti più suggestivi divista ...

