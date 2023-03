La fioritura dei ciliegi in Giappone è anticipata dal cambiamento climatico (Di giovedì 2 marzo 2023) In alcune parti del paese è già cominciata e a Kyoto è diventata più precoce di 11 giorni rispetto all'inizio del Novecento Leggi su ilpost (Di giovedì 2 marzo 2023) In alcune parti del paese è già cominciata e a Kyoto è diventata più precoce di 11 giorni rispetto all'inizio del Novecento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : La fioritura dei ciliegi in Giappone è anticipata dal cambiamento climatico - albertocol9 : RT @ilpost: La fioritura dei ciliegi in Giappone è anticipata dal cambiamento climatico - Verykkk89 : RT @ilpost: La fioritura dei ciliegi in Giappone è anticipata dal cambiamento climatico - QuinziUgo : RT @ilpost: La fioritura dei ciliegi in Giappone è anticipata dal cambiamento climatico - SignorAldo : RT @ilpost: La fioritura dei ciliegi in Giappone è anticipata dal cambiamento climatico -