La FIFA potrebbe comprare lo Stade de France a Parigi (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo Stade de France potrebbe essere rilevato dalla FIFA. Lo riporta il quotidiano Francese L'Equipe, spiegando che la possibilità di un cambio di proprietà sarebbe stata discussa durante un incontro all'Eliseo il 15 febbraio tra il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e il numero uno della FIFA Gianni Infantino. Macron sarebbe favorevole all'idea di vendere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Fifa, Infantino vuole comprare lo Stade de France L'operazione permetterebbe a Infantino di avere un impianto dove organizzare partite di gala e il Mondiale per Club. Regista dell'operazione Le Graet, appena dimessosi dalla federazione francese ... Fifa Football Awards: la classifica dei migliori giocatori del 2022 La serata di gala a Parigi per la premiazione dei migliori del 2022 si è rivelata un trionfo per Messi e l'Argentina. Spazio però anche ad altri campioni che nel corso della stagione hanno fatto veder ...