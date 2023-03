La F1 dichiara che i team non soffrono più (Di giovedì 2 marzo 2023) I dirigenti della F1 hanno dichiarato che i team dello sport non soffrono più dal punto di vista finanziario, poiché il loro valore è “radicalmente aumentato”. L’affermazione segue la pubblicazione dei dati relativi alla fine del 2022, che mostrano un aumento di 400 milioni di dollari delle entrate per il Gruppo Formula 1, con le squadre che ricevono 1,157 miliardi di dollari dei quasi 2,6 miliardi di entrate complessive. Liberty Media e la situazione finanziaria Si tratta di un altro buon ritorno sull’investimento fatto da Liberty Media quando ha acquistato lo sport sei anni fa. Per le scuderie, si tratta di un’inversione di tendenza rispetto alla situazione della fine degli anni Novanta e dell’ultimo decennio, in cui molte di esse sono cadute in disgrazia. Liberty Media prevede future battaglie con le squadre per la loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 marzo 2023) I dirigenti della F1 hannoto che idello sport nonpiù dal punto di vista finanziario, poiché il loro valore è “radicalmente aumentato”. L’affermazione segue la pubblicazione dei dati relativi alla fine del 2022, che mostrano un aumento di 400 milioni di dollari delle entrate per il Gruppo Formula 1, con le squadre che ricevono 1,157 miliardi di dollari dei quasi 2,6 miliardi di entrate complessive. Liberty Media e la situazione finanziaria Si tratta di un altro buon ritorno sull’investimento fatto da Liberty Media quando ha acquistato lo sport sei anni fa. Per le scuderie, si tratta di un’inversione di tendenza rispetto alla situazione della fine degli anni Novanta e dell’ultimo decennio, in cui molte di esse sono cadute in disgrazia. Liberty Media prevede future battaglie con le squadre per la loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UffiziGalleries : Il #1marzo del 1447 Mariano Filipepi dichiara in un documento che suo figlio Alessandro ha 2 anni Per questo al pr… - ZZiliani : Nel frattempo anche il presidente del Collegio Sindacale della #Juventus, come già molti revisori, dichiara ai magi… - c_appendino : Il Governo ormai dichiara senza imbarazzo di essere lì per fare quello che voleva fare Draghi. La ricetta di Meloni… - kitina_marine : @Carloalvino Un Maradoniano che parla delle schifezze altrui è paragonabile a Cicciolina che si dichiara vergine - SabinaNapolita4 : RT @Jessica4stanca: Gianluk dichiara che a 18 anni per lavoro andava in palestra dove ci stava Costantino Vitagliano per mettere zizzania t… -