La donna Givenchy guarda al power dressing con eleganza

(Di giovedì 2 marzo 2023) Life&People.it Una collezione Autunno/Inverno 2023-2024 attesa, costruita su letture d’archivio, attualizzazioni e idee personali quella di. Matthew Williams – nuovo Direttore Creativo – presenta la sfilata della storica griffe francese in uno spazio completamente bianco; gli unici elementi colorati sono i vestiti e le giacche degli ospiti presenti: questo almeno fino all’ingresso delle modelle. All’ingresso dell’École militaire una marea di celebrities, uno su tutti Jared Leto vestito con completo in lurex color oro da fare invidia a Goldfinger. Le luci si accendono, la musica in sottofondo ha l’anima ipnotica degli Overmono. Il défilé comincia. E tutto nell’elegante set up costituito su tre gradoni assume il tono tipico dell’allure senza tempo che sonoè capace di creare; fedele ai mantra tanto cari al più blasonato dei ...

Firmato da, l'abito era in stile ballerina, con un corpetto in seta, lo scollo a barchetta ... Finché non arriva Richard Gere, giornalista mandato lì per indagare sulle vicende della. Il ......l'Oscar per la sua interpretazione in Vacanze romane con un abito di pizzo bianco di, che ... "Era unaunica", dice Sean Hepburn Ferrer , il solo figlio della coppia. "Se si pensa a quali ...

Givenchy autunno inverno 2023: donne al potere la Repubblica

Matthew Williams dà la sua versione del Power Dress tornato a descrivere la donna nel prossimo a/i. Con un’escursione nello street wear.Ancora dopo decenni, gli abiti da sposa indossati da Audrey Hepburn continuano a influenzare le tendenze sartoriali, ma anche i sogni delle spose. Ecco perché ...