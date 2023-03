La dittatura di Stato nelle Filippine e la lezione del Premio Nobel Maria Ressa (Di giovedì 2 marzo 2023) Se pensiamo a un supereroe, difficilmente ci verrà in mente una donna alta un metro e sessanta con una penna in mano. Eppure, oggi, i giornalisti che vivono sotto regimi autoritari hanno bisogno di superpoteri. Rischiano ogni giorno la reputazione, la libertà e – in certi paesi – persino la vita. Maria Ressa è una di loro. Dire che Maria combatte contro le avversità è un eufemismo. In un regime autocratico, l’avversario di un giornalista è lo Stato, che fa le leggi, controlla la polizia, nomina i procuratori e allestisce le carceri. Che possiede online un esercito di bot pronti a diffamare e screditare chiunque sia considerato un avversario. Che ha il potere di far chiudere stazioni televisive e siti web. E, cosa più importante, che per sopravvivere ha bisogno di controllare la narrazione. Per lo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 marzo 2023) Se pensiamo a un supereroe, difficilmente ci verrà in mente una donna alta un metro e sessanta con una penna in mano. Eppure, oggi, i giornalisti che vivono sotto regimi autoritari hanno bisogno di superpoteri. Rischiano ogni giorno la reputazione, la libertà e – in certi paesi – persino la vita.è una di loro. Dire checombatte contro le avversità è un eufemismo. In un regime autocratico, l’avversario di un giornalista è lo, che fa le leggi, controlla la polizia, nomina i procuratori e allestisce le carceri. Che possiede online un esercito di bot pronti a diffamare e screditare chiunque sia considerato un avversario. Che ha il potere di far chiudere stazioni televisive e siti web. E, cosa più importante, che per sopravvivere ha bisogno di controllare la narrazione. Per lo ...

