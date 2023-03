La distanza dei giorni: torna il libreria Leonidas Michelis (Di giovedì 2 marzo 2023) Ne “La distanza dei giorni” Leonidas Michelis ci porta in una storia con tante sfaccettature che porta in Argentina per riannodare rapporti Casa Editrice: Edizioni MilellaGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 144Prezzo: 14,00 € “La distanza dei giorni”. Ritrovare la figlia Flama, avuta da Alegra, la donna del padre: è questo il compito che Cristino lascia a Zissis dopo la sua morte. Ma chi sono i protagonisti del nuovo libro di Leonidas Michelis? Zissis è un giovane ingegnere greco che incontra per la prima volta Cristino, skipper argentino di origine italiana, il giorno del suo giuramento per il riconoscimento della cittadinanza del nostro Paese. Tra i due nasce subito un’amicizia favorita dalla comune passione per il mare che li porterà ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Ne “Ladeici porta in una storia con tante sfaccettature che porta in Argentina per riannodare rapporti Casa Editrice: Edizioni MilellaGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 144Prezzo: 14,00 € “Ladei”. Ritrovare la figlia Flama, avuta da Alegra, la donna del padre: è questo il compito che Cristino lascia a Zissis dopo la sua morte. Ma chi sono i protagonisti del nuovo libro di? Zissis è un giovane ingegnere greco che incontra per la prima volta Cristino, skipper argentino di origine italiana, il giorno del suo giuramento per il riconoscimento della cittadinanza del nostro Paese. Tra i due nasce subito un’amicizia favorita dalla comune passione per il mare che li porterà ...

