(Di giovedì 2 marzo 2023) Aoltre 23,3 milioni di occupati A, indica ancora l'Istat, prosegue l'aumento del numero di occupati che arriva a superare 23 milioni e 300mila. In particolare agli occupati ...

A gennaio oltre 23,3 milioni di occupati A gennaio, indica ancora l'Istat, prosegue l'aumento del numero di occupati che arriva a superare 23 milioni e 300mila. In particolare a gennaio gli occupati

La disoccupazione risale: a gennaio il tasso cresce al 7,9% TGCOM

Il tasso di disoccupazione a gennaio è salito al 7,9%, con una crescita dello 0,1% su dicembre, e quello giovanile al 22,9% (+0,7%). Secondo le stime mensili Istat su occupati e disoccupati, il numero ...L'Istat traccia un numero di occupati che supera 23,3 milioni, in crescita di 459mila nel confronto annuo per la spinta dei dipendenti stabili. La ...