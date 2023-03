La difesa Juve al Coni: «Mancano giusto processo e motivazioni» (Di giovedì 2 marzo 2023) La Juventus ha ufficialmente presentato il proprio ricorso al Coni contro la sentenza che – in relazione al caso plusvalenze – ha stabilito una penalizzazione di 15 punti in classifica per i bianconeri. Una linea difensiva – che accomuna anche i dirigenti, a cominciare dall’ex presidente Andrea Agnelli – che punta a ottenere quanto richiesto. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) Lantus ha ufficialmente presentato il proprio ricorso alcontro la sentenza che – in relazione al caso plusvalenze – ha stabilito una penalizzazione di 15 punti in classifica per i bianconeri. Una linea difensiva – che accomuna anche i dirigenti, a cominciare dall’ex presidente Andrea Agnelli – che punta a ottenere quanto richiesto. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

