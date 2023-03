La Console Usa a Napoli Tracy Roberts Pounds visita il Cira, eccellenza dell’aerospazio e partner di Nasa (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha ricevuto oggi la visita della Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, accompagnata da una delegazione del consolato e un rappresentante della Camera di commercio americana nella Regione Campania. La Console è stata accolta dal Presidente, Antonio Blandini, e dal corpo dirigente del Cira che hanno illustrato le principali competenza e capacità del Centro, soffermandosi in particolare sulle numerose attività di collaborazione scientifica in corso con enti, aziende e istituzioni statunitensi, quali Nasa e Federal Aviation Administration. L’incontro ha rappresentato soprattutto l’occasione per discutere di nuovi possibili temi per collaborazioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) Il– Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha ricevuto oggi ladellaGenerale degli Stati Uniti a, accompagnata da una delegazione del consolato e un rappresentante della Camera di commercio americana nella Regione Campania. Laè stata accolta dal Presidente, Antonio Blandini, e dal corpo dirigente delche hanno illustrato le principali competenza e capacità del Centro, soffermandosi in particolare sulle numerose attività di collaborazione scientifica in corso con enti, aziende e istituzioni statunitensi, qualie Federal Aviation Administration. L’incontro ha rappresentato soprattutto l’occasione per discutere di nuovi possibili temi per collaborazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MikSumbi : @GqlaxyGirl Androxus è forte.. fare i flick lo rende solo ulteriormente sbilanciato, sopratutto se è un PC ed è con… - Cdkeyit : La prossima assassina di #DeadByDaylight, Adriana Imai la Mercante di Teschi, usa i suoi droni per creare nuovi e s… - Zee9_Alessandro : @valy_s @NavigatoreIt @GiorgiaMeloni Poco da fare quando sei solo un console degli USA. In Italia ci sono 100 insed… - MF_Marina_ : RT @Wikileaks_Ita: La mattina del giorno del suo omicidio (3/9/82), il Prefetto Gen #dallaChiesa incontrò segretamente il Console Gen #USA… - Piergiulio58 : In Usa, un diciassettenne è stato arrestato per aver aggredito un'impiegata della scuola che gli aveva sequestrato… -