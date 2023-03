La confessione shock di Ignazio Boschietto, Michelle Hunziker senza parole: "Dovete ringraziare Piero" (Di giovedì 2 marzo 2023) Michelle Hunziker invita nel suo programma i ragazzi de Il Volo, la dichiarazione che non ti aspetti Michelle Hunziker è andata ieri in onda con la seconda puntata del suo programma Michelle Impossible & Friends. La conduttrice svizzera, proprio come nella stagione precedente, inizia la puntata sempre con degli ospiti musicali. Per il grande debutto, la scorsa puntata sul palco della Hunziker si è esibito il suo ex marito Eros Ramazzotti che, con la figlia Aurora, ha commosso al conduttrice al punto da avere un vero e proprio crollo emotivo. Per questa nuova stagione invece, la Hunziker ha deciso di ospitare i ragazzi de Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. "Loro non sono mai cambiati, io li ho incontrati ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 2 marzo 2023)invita nel suo programma i ragazzi de Il Volo, la dichiarazione che non ti aspettiè andata ieri in onda con la seconda puntata del suo programmaImpossible & Friends. La conduttrice svizzera, proprio come nella stagione precedente, inizia la puntata sempre con degli ospiti musicali. Per il grande debutto, la scorsa puntata sul palco dellasi è esibito il suo ex marito Eros Ramazzotti che, con la figlia Aurora, ha commosso al conduttrice al punto da avere un vero e proprio crollo emotivo. Per questa nuova stagione invece, laha deciso di ospitare i ragazzi de Il Volo:Barone,Boschetto e Gianluca Ginoble. "Loro non sono mai cambiati, io li ho incontrati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : La confessione shock su #Agnelli: “Mi dimisi perché stava crollando tutto” - infoitcultura : Salvo Sottile, la confessione shock del giornalista: “Sarei morto… pesavo 108 chili” - Nibiru_xxx : RT @Vito68122235: Video Confessione Shock del filantropo Bill Gates . 'I vaccini non servono a nulla di cio' che vi abbiamo raccontato in… - _A_mors : RT @Vito68122235: Video Confessione Shock del filantropo Bill Gates . 'I vaccini non servono a nulla di cio' che vi abbiamo raccontato in… - woodyal19092646 : RT @Vito68122235: Video Confessione Shock del filantropo Bill Gates . 'I vaccini non servono a nulla di cio' che vi abbiamo raccontato in… -