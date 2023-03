Kvaratskhelia, l'agente, sul futuro del calciatore georgiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Il procuratore del georgiano fa chiarezza sul destino del suo assistito Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, protagonista della stagione in corso della squadra azzurra, idolo dei tifosi partenopei è già nel mirino dei principali club europei. Ma il futuro del calciatore georgiano dovrebbe essere ancora a Napoli per diversi anni. A dirlo è Mamuka Jugeli, il suo agente, in un'intervista al canale YouTube GeoTeam: "A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c'è nulla con altri club. Non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: 'Mamuka, non giocherò in un'altra squadra italiana al di fuori del Napoli'". Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Il procuratore delfa chiarezza sul destino del suo assistito Khvicha, attaccante del Napoli, protagonista della stagione in corso della squadra azzurra, idolo dei tifosi partenopei è già nel mirino dei principali club europei. Ma ildeldovrebbe essere ancora a Napoli per diversi anni. A dirlo è Mamuka Jugeli, il suo, in un'intervista al canale YouTube GeoTeam: "A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c'è nulla con altri club. Non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: 'Mamuka, non giocherò in un'altra squadra italiana al di fuori del Napoli'".

